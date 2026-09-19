Sabah Spor’un iki yazarı, dev maç öncesi takımları mercek altına aldı

SORULAR

1- Thomas Reis'in yeni gelmesi maçın dengelerini pozitif mi negatif mi etkiler? Okan Buruk'un planları yeni hocaya göre değişir mi?

2- Bir yanda Salah bir yanda Leao! Bugün hangi futbolcu 'yıldız' olur?

3- İki takımın da forvetinde sıkıntı var! Osimhen sakat, Onuachu formsuz! Santrforların durumu oyunu nasıl etkiler?

4- Trabzonspor ilk 15 dakikalarda ligde en çok gol bulan takım! G.Saray ise ön alanda en çok top kazanan ekip! Başlangıç formasyonu nasıl olur?

5- Dev maçın kaybedeni milli arada kaos ortamına düşer mi? Fatura kime kesilir?



İSKENDER GÜNEN

SAVUNMA ARKASINA KOŞAN KAZANIR

1- Reis'in takıma yeni katılması taktiksel anlamda ön görülebilirliği düşürdüğü için rakip adına sürpriz bir tehdit oluşturacaktır. Ancak kabul etmek gerekir ki kısa sürede takıma dokunuş yapmak zordur. Bu durum, dengeleri başlangıçta negatif etkilese de oyuncu reaksiyonu açısından pozitif bir motivasyon yaratabilir. Okan Buruk ise oturmuş düzenini korumak isteyecektir. Fakat rakibin içinde bulunduğu durum, bilinmezliği öne çıkardığı için maç içi esnekliğe ve B planına her zamankinden fazla gereksinim duyacağını düşünüyorum.

LEAO'NUN PATLAYICI GÜCÜ ÖNEMLI...

2- Maçın kaderini, bireysel yetenekler çizecektir. Sağ kanatta Salah'ın içe kat ederek yaratacağı skorer tehdit ve oyun aklı Trabzonspor hücumlarının ana motoru olacaktır. Diğer tarafta Leao'un sol kanattaki patlayıcı gücü ve bire birdeki eksiltme becerisi G.Saray'ın en büyük kozu olarak değerlendirilebilir. Bu iki süper güçten hangisi savunma arkası koşularda alan bulursa günün yıldızı olmaya adaydır.



ONUACHU OYNARSA TOP ALABİLMELİ

3- Osimhen'in sakatlığı G.Saray'ın ön alan baskısındaki bitirici gücünü kırarken Onuachu'nun formsuzluğu -ki kenarlardan istediği topları alamıyor- Trabzonspor'un ceza sahası içi hava hakimiyeti ve top tutma kapasitesini sınırlandırıyor. Santrforların bu durumu göz önüne getirildiğinde ikinci bölgeden ceza sahasına sızan orta alan ve kanat oyuncularının skor katkıları maçın rengini değiştirebilir.



GALİBİYETİN ŞİFRESİ: TEMPOYU AYARLA!

4- Trabzonspr'un ilk 15 dakikada şu an ligin en golcü takımı olması ön alanda yüksek tempo ile başlayacaklarını göstermekte. Rakip G.Saray'ın ise ön alanda en çok top kazanan ekip olması özellikle ilk çeyrekte muazzam bir baskı savaşını doğuracaktır. Orta sahada -ki takımların kalbidir- dönen topları kim alır ve atağını organize ederse maçın temposunu o takım belirleyecektir.



PSİKOLOJİK OLARAK UZAKLAŞIR

5- Milli ara öncesi gelen mağlubiyetler her zaman olduğu gibi kriz ortamını derinleştirir. Trabzonspor'un olası bir yenilgide zirve yarışından psikolojik olarak uzaklaşma riski var. G.Saray'da ise yaşanacak bir kayıp her zamanki gibi faturanın doğrudan teknik adam ve saha içi liderliğine kesilmesine yol açabilir.

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LEVENT TÜZEMEN

HIZLI BAŞLAYIP AÇIK ARAR



1- Thomas Reis, Samsun'da görev yaparken G.Saray'a karşı 3 maç yapmış, üçünü de Okan Buruk kazanmış. G.Saray'ın, büyük ölçüde kadrosunu tanıyor. Alman Reis de oyuncuların özelliklerini yakından biliyor. Mutlaka bir planı olacaktır. Alman hocanın tek şanssızlığı değişen Trabzon'u yakından tanıyamaması. Okan Buruk şu anda Süper Lig'in en başarılı ve tecrübeli teknik direktörü. Okan hoca geçen sezon Trabzon'da kaybettiği için eleştirilmişti. Bu kez öncelikle kaybetmemek üzerine planlarını yapacaktır.

SALAH'IN DURAN TOPLARINA ÖNLEM ŞART

2- Leao fizik olarak tam hazır değil. Arkadaşlarının desteğiyle takıma çabuk uyum sağladı. Geniş alanda çok hızlı ve çabuk. G.Saray'ın hücumuna katkı verecektir. Salah'ı tartışmak ayıp olur. Mısırlı yıldızın Liverpool'da attığı ve attırdığı goller, oyunuyla efsane oldu. Her an sonuca etki edebilecek biri. G.Saray, Salah'ın duran toplardaki mükemmel ortalarına mutlaka önlem almalıdır.



OSIMHEN YOKKEN ŞARTLAR FARKLI

3- Osimhen, G.Saray'ın adeta oyun kalbi. Nijeryalı, sadece bir golcü değil takımın saha içi öğretmeni. Sürekli enerjiyi yukarı çekiyor, kaybetmeyi sevmemesi ve hırslı oynaması da ciddi katkı sağlıyor. Geçen sezon Avrupa ve ligdeki başarıda en büyük etkenlerden biri. Onuachu uzun boyuyla rakip savunmalar için hep tehdit. Formsuz da olsa Trabzon'un vazgeçemeyeceği bir golcü. Osimhen'in kadroya dahil edilmemesi negatif durum. Sanchez, Abdülkerim hatta Okan hoca, Onuachu'nun duran toplardaki boy üstünlüğüne sahada olması halinde plan yapmalı...



G.SARAY ÖN ALANDA BASKI İLE BAŞLAR

4-G.Saray'ın "Baskın basanındır" anlayışı ile Trabzon'a oyunun başında mutlaka ön alan presi yapacağını düşünüyorum. Trabzon'un nasıl oynayacağını Reis'in düşüncesi belirleyecek. Okan hoca planından taviz vermez ama Reis'in oyun planını merak ediyorum. G.Saray'ın üzerine gidecek mi; yoksa önce karşılayıp hızlı hücumlarla pozisyon mu arayacak.



YENİLSE DE KİMSE YARIŞTAN KOPMAZ

5- G.Saray kaybederse fatura kimseye çıkmaz. Ancak Okan Buruk doğru planlama yapmaz, G.Saraylı oyuncular çok kötü performans ortaya koyarsa eleştirilir. Reis adına da ilk maçın günahı olmaz. Ben uzun lig maratonu içinde şampiyonluk yarışından kimsenin kopacağını düşünmüyorum. Bu köprünün altından çok sular geçer.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör