Stefan Savic’ten galibiyet sözleri!

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM İYİ BİR REAKSİYON VERDİ"

"Konya mağlubiyetinin ardından bir hoca değikliği oldu. Ama takım iyi bir reaksiyon verdi. Bu önemli maçı ve derbiyi kazanmak bizim için çok önemli. Ben hakemlerin herkese eşit şekilde adil davranmasını istiyorum. Sadece Trabzonspor'a değil tüm takımlara adil şekilde davranması taraftarıyım"

Savic ayrıca, "Benim kime karşı oynadığımı kime karşı savunma yaptığımı önemli değil. Bizim takım olarak çalıştığımız şeyleri yapmak önemli. Bunu da bu maçın sonucu gayet net gösterdiğini düşünüyorum. Aslında bu tarz değişiklerin kolay olmadığını söyleyebilirim. Takım bu süreci iyi uyum sağladı, iyi de tepki verdi. Bunu bugün aldığımız skordan görebilirsiniz. Umarım bu çalışmalara devam edip, aynı sonuçları alırız." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör