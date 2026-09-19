Thomas Reis’tan ilk 11 açıklaması!

Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçı öncesinde ilk 11 tercihi hakkında konuştu.

"Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Çalışmak için kısa bir zaman vardı. Takımımızda bolca tecrübeli oyuncu var. Çok kısa zamandan bahsediyoruz, 2 antrenman yapabildik. Çok tecrübeli oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. Sahada bir olmamız, tek bir bütün gibi hareket etmeliyiz. Hücumda savunmada beraber olmalıyız. Hem çalıştık hem konuştuk neler yapabileceğimiz üzerine. Bunu sahada göreceğiz."

"Takımla konuştum. Kendilerine ilettim. Henüz 2 gün geçirme fırsatım oldu. Sadece 2 günlük bir süre, adil kararlar almak için yeterli değildi. Aldığım kararlar adil olmayabilir. Umuyorum sahada olan tüm arkadaşlar, sahada elinden geleni yapacak."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör