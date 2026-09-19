Tottenham, Aston Villa’ya 3-2 kaybetti!

Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham evinde Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Aston Villa'nın gollerini 45+4 dakikada Johan Manzambi, 67. dakikada Nicolas Jackson ve 79. dakikada Emi Buendia kaydederken, Tottenham'ın gollerini ise 86. dakikada Conor Gallagher ve 90+8. dakikada Jan Paul van Hecke attı.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde eden Aston Villa puanını 4'e çıkardı.

Ligde henüz kazanamayan De Zerbi'nin öğrencileri ise 3. yenilgisini aldı ve 2 puanla düşme hattında kaldı. Öte yandan Kuzey Londra ekibi, bu sezonki ilk gollerini de Aston Villa karşısında attı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör