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Giriş Tarihi: 19.09.2026 17:29

Tottenham, Aston Villa'ya 3-2 kaybetti!

Tottenham, Premier Lig'in 5. haftasında sahasında oynadığı Aston Villa'ya 3-2 mağlup oldu.

İHA
Tottenham, Aston Villa’ya 3-2 kaybetti!
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Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham evinde Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Aston Villa'nın gollerini 45+4 dakikada Johan Manzambi, 67. dakikada Nicolas Jackson ve 79. dakikada Emi Buendia kaydederken, Tottenham'ın gollerini ise 86. dakikada Conor Gallagher ve 90+8. dakikada Jan Paul van Hecke attı.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde eden Aston Villa puanını 4'e çıkardı.

Ligde henüz kazanamayan De Zerbi'nin öğrencileri ise 3. yenilgisini aldı ve 2 puanla düşme hattında kaldı. Öte yandan Kuzey Londra ekibi, bu sezonki ilk gollerini de Aston Villa karşısında attı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#PREMİER LİG #ASTON VİLLA #TOTTENHAM

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Tottenham, Aston Villa'ya 3-2 kaybetti!
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