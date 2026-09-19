TRABZONSPOR GALATASARAY CANLI | Süper Lig’de dev maç: Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor! İşte 11’ler...

Sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.

Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino.

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Sara, Yunus, Leao, Sane, Deniz.

Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte ise sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Mario Lemina kadroya alınmadı. Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-GALATASARAY REKABETİNDE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, 144. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör