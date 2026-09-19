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Giriş Tarihi: 19.09.2026 18:56 Son Güncelleme: 19.09.2026 19:03

TRABZONSPOR GALATASARAY CANLI | Süper Lig'de dev maç: Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor! İşte 11'ler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Mücadele öncesinde Thomas Reis ve Okan Buruk'un 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR GALATASARAY CANLI | Süper Lig’de dev maç: Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor! İşte 11’ler...
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Süper Lig'in 6.haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.

Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih, Muçi, Salah, Saviolo, Franculino.

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Sara, Yunus, Leao, Sane, Deniz.

Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte ise sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Mario Lemina kadroya alınmadı. Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-GALATASARAY REKABETİNDE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, 144. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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TRABZONSPOR GALATASARAY CANLI | Süper Lig'de dev maç: Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor! İşte 11'ler...
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