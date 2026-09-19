Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni milli takım ATV ekranlarında
Giriş Tarihi: 19.09.2026

Yeni milli takım ATV ekranlarında

ATV'den naklen yayınlanacak UEFA Uluslar Ligi'nin aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella; İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ'ı ilk kez davet etti.

Yeni milli takım ATV ekranlarında
  • ABONE OL

Milli heyecan bu sezon Turkuvaz Medya farkıyla ATV ekranlarında yaşanacak. Ay-Yıldızlı ekibin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz, Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ile Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ'ı ilk kez kadroya davet etti. Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan ile birlikte sakat olan Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Rıdvan Yılmaz listede yer almadı. Milliler, 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya, 2 Ekim'de Belçika ile Liege'de, 5 Ekim'de ise yine İtalya ile Bologna'da karşılaşacak. Dev müsabakalar ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ADAY KADRO
KALECİ: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.
ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #MİLLİ TAKIM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni milli takım ATV ekranlarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA