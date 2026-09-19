Yeni milli takım ATV ekranlarında

Milli heyecan bu sezon Turkuvaz Medya farkıyla ATV ekranlarında yaşanacak. Ay-Yıldızlı ekibin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz, Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ile Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ'ı ilk kez kadroya davet etti. Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan ile birlikte sakat olan Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Rıdvan Yılmaz listede yer almadı. Milliler, 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya, 2 Ekim'de Belçika ile Liege'de, 5 Ekim'de ise yine İtalya ile Bologna'da karşılaşacak. Dev müsabakalar ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.



ADAY KADRO

KALECİ: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör