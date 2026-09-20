4 gollü maçta Göztepe ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Janderson'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rhaldney, sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi.

70. dakikada ceza yayından Can'ın pasında, topla buluşan Olawoyin'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

80. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Mithat'ın içeriye çevirdiği topu Doicaru'nun vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

90+2. dakikada Armstrong'un pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Bekir, Sagnan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, beyaz noktayı gösterdi.

90+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Efkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, O. Gökhan Bilir, Mert Bulut

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney (Alexis Antunes dk. 74), Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Alex Matos (Faustino Anjorin dk. 65), Andre Henrique (Efkan Bekiroğlu dk. 65), Juan (Sinclair Armstrong dk. 76), Richard Akonnor, Janderson (Bekir Böke dk. 76)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Attila Mocsi, Tayyip Talha Sanuç (Ahmed Kutucu dk. 58), Taha Şahin (Zakaria Ariss dk. 58), Mithat Pala, Modibo Sagnan, Ibrahim Olawoyin (Moussa Diakité dk. 87), Taylan Antalyalı, Qazim Laçi (Can Bozdoğan dk. 68), Ali Sowe, Emrecan Bulut (Iustin Doicaru dk. 58)

Yedekler: Zafer Görgen, Siaka Bakayoko, Dal Varesanovic, Adedire Awokoya Mebude, Gennaro Borrelli

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Arda Okan Kurtulan (dk. 2), Efkan Bekiroğlu (dk. 90 pen.) (Göztepe), Ibrahim Olawoyin (dk. 70), Iustin Doicaru (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Alex Matos, Rhaldney, Bekir Böke, Taha Altıkardeş (Göztepe), Zakaria Ariss (Çaykur Rizespor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör