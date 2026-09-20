Alanya, Çorum’da Arda ile kazandı

ALANYASPOR, deplasmanda ligin yeni ekibi Çorum FK'yı 2-1'lik skorla devirdi. İlk devre eşitlikle sona ererken ikinci yarıda goller peş peşe geldi. 67. dakikada Gaius Makouta, Akdeniz ekibini öne geçirirken ev sahibi takım 76'da Ramirez'in kafasıyla kornerden eşitliği yakaladı. Çok geçmeden Alanyaspor tekrar üstünlüğü buldu. Oyuna 76'da giren Arda Usluoğlu, 2 dakika sonra Ruan'ın asistinde galibiyet golünü kaydetti.
Pereira'nın ekibi, ligde yenilmezlik serisini 3 maça (2 galibiyet-1 beraberlik) çıkardı. Çorum ise 6 haftada 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.
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Mete Efendioğlu - Editör