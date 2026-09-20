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Giriş Tarihi: 20.09.2026

Başakşehir uyandı

Başakşehir uyandı
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GEÇEN hafta Amed'e 5-0 kaybeden Başakşehir, Gençlerbirliği'ne patladı. Rakibini Fatih Terim Stadı'nda gol şovla mağlup ederek 4-0 kazanan turuncu-lacivertli takım, ligde 4 maç sonra gülmeyi başardı. Bozbaykuşlar'a galibiyeti getiren golleri; Skov Olsen, Shomurodov (2) ve Selke (pen.) kaydetti. İlk hafta Kocaelispor'u yenen Başakşehir, ligde ikinci kez kazandı. Ligde de sıralamada 12'nciliğe yükseldi. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Gençlerbirliği, 7 puanda kaldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Başakşehir uyandı
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