Bursa’dan müthiş dönüş

TRENDYOL 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, müthiş bir dönüşe imza attı. Yeşil-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 29. dakikasında Doria ile Batman üstünlüğü aldı. 60'ta İheanacho penaltıdan eşitliği sağladı. 85'te Nijeryalı forvet yine sahneye çıkarak Bursa'ya zaferi getirdi. Bursaspor maç fazlasıyla liderliği aldı. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü-Sivasspor: 1-1, Sarıyer-Bolu: 2-1, Esenler Erok-Karagümrük: 0-2.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör