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Giriş Tarihi: 20.09.2026 16:09

Bursaspor'da Iheanacho rüzgarı!

Bursaspor, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Batman Petrolspor karşılaşmasını Kelechi Iheanacho’nun iki golüyle 2-1 kazanırken, Nijeryalı yıldız 8 maçta 11 gole ulaştı.

DHA
Bursaspor’da Iheanacho rüzgarı!
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Bursaspor 1'inci Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmada geriye düşen yeşil-beyazlılara 3 puanı, Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho attığı iki golle getirdi. Bu sonuçla birlikte Iheanacho, 1'inci Lig'de gol krallığının zirvesindeki yerini korurken sezona damga vuran performansını da sürdürdü.

Bursaspor'un ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki santrfor, hiçbir maçta gol sevinci yaşamadan sahadan ayrılmadı.

Iheanacho bu süreçte 11 golün yanı sıra 2 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli ismi oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BATMAN PETROLSPOR #BURSASPOR

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Bursaspor'da Iheanacho rüzgarı!
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