FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI | Fenerbahçe, Eyüpspor’u konuk ediyor! İşte İsmail Kartal’ın 11’i...

Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 7 puanla 11. sırada bulunuyor.
Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.
Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Eyüpspor ise 17. sırada yer alıyor.
İŞTE 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Brown, Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriqi
EYÜPSPOR: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.
NOTLAR
Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında yedeklerde yer alıyor.
Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Öte yandan Eyüpspor'da sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.