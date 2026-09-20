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Giriş Tarihi: 20.09.2026 15:55 Son Güncelleme: 20.09.2026 16:00

FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI | Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk ediyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın 11 tercihi belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI | Fenerbahçe, Eyüpspor’u konuk ediyor! İşte İsmail Kartal’ın 11’i...
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Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 7 puanla 11. sırada bulunuyor.

Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Eyüpspor ise 17. sırada yer alıyor.

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Brown, Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriqi

EYÜPSPOR: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

NOTLAR

Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında yedeklerde yer alıyor.

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Eyüpspor'da sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#EYÜPSPOR #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #SÜPER LİG #MARCO ASENSİO #CHOBANİ STADI #KADİR SAĞLAM

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FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI | Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk ediyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...
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