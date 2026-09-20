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Giriş Tarihi: 20.09.2026 12:40

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da Okan Buruk tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ifadelerini aktaran yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş’tan da Okan Buruk tepkisi!
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Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, 72.dakikada kırmızı kart gördü. Okan Buruk'un konuyla ilgili açıklamaları yayıncı kuruluş tarafından yayımlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin ardından konuya dair bir açıklama yaparak yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

"TARAFSIZ YAYINCILIK TALEBİ..."

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik. Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir.

Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz." denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ KULÜBÜ #BEIN SPORTS #GALATASARAY #FENERBAHÇE #OKAN BURUK

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Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da Okan Buruk tepkisi!
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