Greenwood: “Şans bugün yanımızdaydı”

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Mason Greenwood, maçın ardından konuştu.

Greenwood yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki iyi bir maç çıkardık. Takım disiplinli oynadı. 8 gol atmayı başardık, bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Genel olarak performansımızdan mutluyum.

Açıkçası çok iyi oynadığımız pek çok maç oldu. Deplasmanda şans yanımızda değildi. Şans bugün tamamen yanımızdaydı. Bu yüzden 8 gol attık. Bu milli arada gelişmemiz gereken şeylere odaklanacağız.

Daha fazla gol atmamız gerektiğini söyledik devre arasında, her zaman gol atmalıyız. Ne kadar çok pratiğe dökersek daha doğal hale geliyor. Çok fazla maç var ve çok fazla maç kazanmalıyız. Milli arada toparlanacağız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör