Hedefteki adam Okan Buruk!

Galatasaray'ın Trabzon'da ağır bir mağlubiyet alması sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Sezonun en çaresiz futbolunu ortaya koyan Galatasaray'da hedefteki adam ise teknik direktör Okan Buruk... Özellikle yönetim içinden bazı isimlerin, "Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Bugün (dün gece) gerçekle yüzleştik. Salah'ı analiz etmemiş. Böyle bir ağır yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini yapmalıyız" dedikleri öğrenildi. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyada, "Bu takımın hali nedir? Biz hiçbir zaman bir maçta bu kadar ezilmedik. Adeta yerin dibine girdik. Bu yenilginin sorumlusu sensin hocam! Trabzonspor'u hiç analiz etmemişsin" mesajlarıyla görüşlerini ifade ettiler.

72. DAKİKADA SERT İTİRAZDAN DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzon'da şok yaşayan Okan Buruk, takımı 3-0 geride olduğu anda önce kendine ayrılan alanın dışına çıktığı için hakem Batuhan Kolak tarafından 70'te sarı kart gördü. 72. dakikada da Leroy Sane'ye Savic tarafından yapılan faul sonrasında sert itirazlarda bulunan tecrübeli çalıştırıcıya hakem Kolak, doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu karar sonrası çok şaşıran ve uzun süre yardımcı hakemle konuşan 52 yaşındaki teknik adam, ardından sahayı terk etti.

DEPLASMAN SIKINTISI!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde dış sahadaki en fazla lig mağlubiyetini yaşadığı seneyi geçiriyor. Sarıkırmızılı ekip, 2026 yılı içerisinde Süper Lig'de konuk olduğu 12 karşılaşmada 7 galibiyet elde ederken, 5 kez sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçlarla sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adam idaresinde bir takvim yılı içinde deplasmanda en çok yenilgi aldığı döneme ulaştı.

TARAFTAR ÇILDIRDI: AMATÖR GOLCÜ!

Trabzon'da namağlup serisini kaybeden Galatasaray'ın oynadığı kötü futbol, taraftarını çileden çıkardı. Özellikle Victor Osimhen'in yokluğunda önde oynayan Deniz Gül'e kızan sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medyada, "Deniz amatör ligde oynayan oyuncular gibi. Gereksiz fauller yapıyor, pozisyonları eziyor. Deniz uyanıp topa koşana kadar mevsim değişiyor…Galatasaray'ın oyuncusu olamaz" yorumlarını yaptılar. 45 dakika sahada kalabilen Deniz Gül. 8 ikili mücadele kaybedip 1 isabetli şut attı. 22 yaşındaki santrfor ikinci yarıda yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

UĞURCAN'IN ZOR GECESİ

ESKİ kulübünün taraftarının top ayağına her geldiğinde ıslıkladığı Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trabzon'da kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşadı. Mücadelede kalesine isabet eden 4 şutta da topu filelerinde gören tecrübeli file bekçisi, bordo-mavili ekibe karşı Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta galip gelemedi.



'HATALARLA YÜZLEŞMELİYİZ'

G.Saray orta sahasının tecrübeli ismi Lucas Torreira, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını söyledi. Uruguaylı yıldız, "Yaptığımız hatalar bize pahalıya patladı. Başım dik bir şekilde gelip bu konuşmayı yapmak istedim. Kazanınca nasıl kendimizi gösteriyorsak, kaybettiğimiz zaman da buraya çıkıp yüzleşmemiz gerek. Bireysel olarak sorumluluk alıyorum. Takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Bu maçtaki hatalarımızı inceleyeceğiz" diye konuştu.

SARALOĞLU'NDAN BOMBA SÖZLER!

GALATASARAY Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, hakemlere tepki gösterdi: "Hocamızın oyundan atılışının nedenini anlayamıyorum. 'Görmüyor musun, çizgiyi geçmedim' dedi. 'Kör müsün' diye çeviri yapıyor. Birisi mi kulağına üflüyor, nereden duyuyor 'kör müsün' lafını! 'Görmüyor musun' dedi, Gereksiz bir davranış ve uyarı."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör