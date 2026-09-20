İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’de 482 gün sonra gol attı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 1 gol, 2 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Fenerbahçe'de 6. sezonunu yaşayan İrfan Can, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 482 gün sonra gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 2 gole imza atan İrcan Can, Fenerbahçe'de ise 26 Mayıs 2025'teki Hatayspor karşılaşmasında gole ulaşmıştı. Bu sezon ligde 4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maçta süre aldı.İrfan Can Kahveci, eflatun-sarılılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

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