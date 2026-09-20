İsmail Kartal camiaya seslendi: Şampiyon olacağız!

Fenerbahçe'de istifa eden ve Başkan Aziz Yıldırım'ın iknası sonrası göreve devam eden teknik direktör İsmail Kartal destek istedi. Sarılacivertli kulüp, paylaştığı videoda Kartal'ın konuşmasına yer verdi. Şampiyonluk vurgusu yapan 65 yaşındaki hoca şu ifadeleri kullandı: "Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe takımı, camiası olarak hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz, iletişimimiz gayet iyi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Yeise kapılmasınlar, çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığında da ne kadar iyi durumda olduğumuzu ve her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa oynarız. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bugüne kadar olduğu gibi onlardan bunu bekliyoruz. Daha yolun başındayız, sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız."

YENİDEN BAŞLASIN

Kadıköy'de bugün Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmayı sıkıntılı günlerden çıkış fırsatı olarak görüyor. Milli araya 3 puanla giderek moral bulmayı hedefleyen sarılacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularını hata şansları olmadığı konusunda uyardı. Bu arada Kanarya, Süper Lig'de Eyüpspor'a karşı oynadığı 4 maçta da mağlup olmadı. Bu karşılaşmaların 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör