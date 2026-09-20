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Giriş Tarihi: 20.09.2026 19:57

İstanbulspor, Manisa FK'yi tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

AA
İstanbulspor, Manisa FK’yi tek golle geçti
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Haydar Avcı, Razaman Ufuk Avdaş

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik (Dk. 86 Yasin Güreler), Yusuf Talum (Dk. 90 Lemina), Toure, Atakan Çankaya, Benrahou, Anziani, Vargas (Dk. 63 Osman Kahraman), Sylla

İstanbulspor: Alp Tutar, Turan Deniz Tuncer (Dk. 66 Cham), Emrecan Uzunhan, Duran Şahin, Ologo, Mendy, Dijlan Aydın (Dk. 73 Kubilay Sönmez), Yusuf Ali Özer, Iliev (Dk. 66 Ömer Faruk Duymaz), Berk Ali Nizam (Dk. 73 Vefa Temel), Fall (Dk. 76 Mustafa Sol)

Gol: Dk. 90+4 Mustafa Sol (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Turan Deniz Tuncer, Dk. 33 Mendy, Dk. 77 Mustafa Sol (İstanbulspor), Dk. 77 Vedat Karakuş, Dk. 87 Yasin Güreler, Toure 90+6 (Manisa FK)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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İstanbulspor, Manisa FK'yi tek golle geçti
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