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Giriş Tarihi: 20.09.2026 23:10

İstanbulsporlu futbolcu kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

1’inci Lig'in 8’inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA
İstanbulsporlu futbolcu kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol'un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı. Kafile otobüsünde İstanbul'a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mendy'nin Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy'nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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İstanbulsporlu futbolcu kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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