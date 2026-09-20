Italiano: “Bu ekşi tadı unutamayacağım”

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Amedspor'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm."

Bence iyi bir dönem geçirdik. Hazirandan şu ana kadar iyi bir dönemdi. Şimdi milli ara geliyor. Doğru zamanda geldi. Gerçekten üzgünüm, bugün lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak, bu ekşi tadı unutamayacağım. Bu geceye rağmen iyi bir periyot geçirdik. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Sonra Avrupa ve ligde zorlu maçlar olacak."

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Amed Sportif Faaliyetleri galibiyetinden dolayı tebrik eden Italiano, "Lige yeni çıkmış bir takım. Böyle bir başlangıç yapmaları muazzam. Buraya gelen her takım zorlanacak. Maça kötü başladık, onlar da bunu çok iyi kullandı. Bugün seviye atlayabilirdik ama olmadı. Rakip gerçekten iyiydi, bizi zorladılar, burada herkesi zorlayabilirler. Maç aslında düellonun olduğu bir maçtı. Orta sahada olan maçtı. Gri pozisyonlar vardı. Bence penaltı vardı. Hakemi konuşmaya gerek yok, maça bakmalıyız. Biz ilk yarı kötüydük onlar da çok iyiydi. Bence bugün başrolde hakem yoktu. Sezonu 27 Haziran'da açtık. Bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Yorgunluk da vardı. Avrupa'da oynadığımız zaman bu yorgunluklar olabiliyor. İlk yarı kötüydük. Hatalar yaptık, maça yaklaşımımız yanlış oldu. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik, maçı çevirebilirdik de. Trossard büyük bir futbolcu, yokluğu hissediliyor. 3 hafta sonra bizimle beraber olacağını düşünüyorum. İlk yarıda onun kalitesinin getirdiği eksikliği hissettik. Umarım milli aradan sonra bizle olacak" diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör