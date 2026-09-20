Kocaeli’ne galibiyet kutlu olsun

KOCAELİSPOR, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek sahasında bu sezon 3'te 3 yaptı. 56. dakikada Berkan Kutlu'nun uzaktan füzesinde kaleci Tobiasz'ın hatasında top ağlarla buluştu. Taraftarının coşkusuyla yüklenen Körfez ekibi, Berkan'ın asistinde 76'da Daniel Agyei ile farkı açtı.
Golün etkisiyle kapanan ve savunmada açık vermeyen Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, karşılaşmayı rahat kazandı. 6 haftada Amed, Konyaspor, Samsunspor, Gaziantep
'i yenen yeşilsiyahlı takım, Başakşehir ve Galatasaray'a boyun eğdi. Kocaelispor puanını 12 yaparken Gaziantep FK 8'de kaldı.
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Mete Efendioğlu - Editör