Kocaeli’ne galibiyet kutlu olsun

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

KOCAELİSPOR, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek sahasında bu sezon 3'te 3 yaptı. 56. dakikada Berkan Kutlu'nun uzaktan füzesinde kaleci Tobiasz'ın hatasında top ağlarla buluştu.Golün etkisiyle kapanan ve savunmada açık vermeyen Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, karşılaşmayı rahat kazandı. 6 haftada'i yenen yeşilsiyahlı takım, Başakşehir ve Galatasaray'a boyun eğdi.