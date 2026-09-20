Mateo Guendouzi: “Maçın adamı takımdı!”

Mateo Guendouzi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Guendouzi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bana göre çok önemli bir maçtı bizim açımızdan, büyük ve güçlü bir reaksiyon göstermeliydik. Son dönemde aldığımız sonuçlar bizi de insanları da memnun etmedi. İyi oynamalıydık. Bu anlamda da fazlasıyla istekliydik. Atabildiğimiz kadar atmak istedik. Daha iyisini yapabiliriz. Fakat, biz gerçekten çok kaliteli bir takımız, güçlü bir takımız. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var. Milli aradan sonra aynı şekilde devam etmek niyetindeyiz.

Rakibi iyi analiz ettik. Görmüş olduğumuz videoda arkada boş alanlar bıraktığını gördük. Arkaya koşuları çok sıkı şekilde, özellikle çalıştık. Takım arkadaşlarım koşularla çok fazla tehlike yarattı. Daha iyisini gösterebiliriz. Bugün gerçekten iyi bir reaksiyon ortaya koyduk. Oynayacağımız diğer maçlarda da daha iyisini ortaya koyabiliriz. Bireysel anlamda daha üst seviyeye çekmeliyiz kendimizi. Son dönemdeki sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Aldığımız sonuçlarla ileriye daha güçlü şekilde gitmek istiyoruz.

Maçın adamı takımdı! Kolektif anlamda çok iyi iş çıkardık. Çok fazla gol attığı için maçın adamı Vedat Muriqi! Takım olarak iyi performans ortaya koyduk. En iyi golü de ben attım."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör