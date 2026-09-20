Oğuz Çetin: Şampiyonluğa giden yolda güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tarihteki önemli skorlardan birini aldıklarını dile getiren Oğuz Çetin, "Bu akşam Fenerbahçe camiası birlik beraberlik içinde olduğunda, büyük Fenerbahçe taraftarının takımına kayıtsız, şartsız bu büyük desteği verdiğinde takımımızın potansiyelini ortaya koyduğu potansiyeli hep birlikte yaşadık. Başta hocamız olmak üzere her bir oyuncumuza teşekkür ediyorum, çok büyük bir performans ortaya koydular. Tarihimizde önemli skorlardan bir tanesini bu gece aldılar. Her birini tebrik ediyorum. Bilinmesi gereken 24 Haziran'da sezonu açtık. Çok zorlu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini verdiği o haftalarda, bu 18 yılın üzerine Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını elde etmesi, aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız ve oynayacağımız zorlu süreçler hiç kolay değil. Biz de bu süreçte zorlu zamanlar geçirdik. Özellikle Süper Lig'de puan kayıplarımız oldu. Ancak bugünkü maç şunu gösterdi: Biz Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girmek, son 16'ya girme yolunda her türlü mücadelemizi vereceğiz. Çünkü takımımız çok potansiyelli bir takım, her bir sporcumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi her geçen gün yükseliyor. Temel amacımız Mayıs 2027'de şampiyonluğumuzu ilan etmek. Bu şampiyonluğu ilan edebilmek için de bu süreçte oynadığımız her bir maç bize daha fazla güç katacak. Özellikle ilk günden beri bize liderlik eden Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bu büyük desteği ile birlikte, büyük tecrübesiyle birlikte her geçen gün camia olarak çok iyi noktaya ilerlediğimizi görüyorum. Bu milli maçlar arasında da daha da geliştirerek ilk oynayacağımız Rizespor maçında kaldığımız yerden devam ederek mayıs 2027'de de şampiyonluğa giden yolda güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

'MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Oğuz Çetin, ilk 5 haftadaki puan kayıpları ve teknik direktör İsmail Kartal'ın eleştirilmesi hakkında "Bu zorlu süreçte Fenerbahçe ilk 5 haftada bu kayıpları yapma lüksü yok. Bunun geçmişle alakası yok. Fenerbahçe camiası başarılı olmak zorundadır. Kaybedilen puanlar tamamen bu süreçteki zorluğun getirdiği eksikler olarak görebiliriz. Temel amaçtan hiç sapmadan, hiç eksilme olmadan bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Önümüzün açık olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Oğuz Çetin sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu oynadığımız süreçte bizi oyunumuzu ve skoru direkt etkileyen bu tip kararlar oldu. Mağdur olduğumuz maçlar oldu ancak biz kendi öz eleştirimizi yaparak yürüyoruz. Türk futbolunun kanayan yarası. Umut ediyorum ki bundan sonraki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne de başkasına yapılır."

'SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEYİ YAPACAĞIZ'

Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili gelen soruyu cevaplayan Çetin, "Mert Müldür, sakatlığı sonrası yapılan muayeneler neticesinde menisküs yırtığı ortaya çıktı. Onunla ilgili sağlık ekibinin yürüttüğü prosedür var. Süreçle ilgili bilgilendirmeyi en kısa zamanda yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör