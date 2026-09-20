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Giriş Tarihi: 20.09.2026 19:01 Son Güncelleme: 20.09.2026 19:13

SON DAKİKA! Amedspor – Beşiktaş maçı! İlk 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ilk 11’ler belli oldu.

SON DAKİKA! Amedspor – Beşiktaş maçı! İlk 11’ler belli oldu...
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Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

AMEDSPOR XI: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban

BEŞİKTAŞ XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic.

TROSSARD FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Amedspor maçı öncesinde bir oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlıların Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle hafta içinde Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almamıştı. Trossard, Amedspor maçında da görev alamayacak.

AMEDSPOR İLE LİGDE RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Amedspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

BEŞİKTAŞ, 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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SON DAKİKA! Amedspor – Beşiktaş maçı! İlk 11’ler belli oldu...
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