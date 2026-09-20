Vedat Muriqi’den tepki: “İnsan sağlığı da önemli”

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçta 4 gol atan Vedat Muriqi, maçın ardından konuştu.

Vedat Muriqi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maça daha başlarken kendi sahamızda derbi mağlubiyeti, Gaziantep'e puan kaybettik. Reaksiyon vermemiz lazımdı. Her antrenmanda bu maça baskılı başlamamız gerektiğini düşündük. Maç başında öne geçtik, devamında arka arkaya goller geldi. İnanılmaz bir reaksiyon oldu. 8-0'lık tarihi bir skor oldu. Milli araya olabilecek en iyi şekilde girdik. Milli aradan sonra yoğun maç takvimi olacak. İyi skorlar alıp orada, inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz.

Bir yandan iyi oldu, çünkü iki milli arayla tamamlayacağız sezonu, normalde 3'tü. Bu kadar yoğun maç temposundan sonra milli aralar... Futbolcular buna bir ayar çekilsin ister. Büyük kulüpler lig, Avrupa, kupa yoğun maç takviminden geçiyor. İnsan sağlığı da önemli. 3 günden 1 milli maç var. Bu sene olmadı ama inşallah seneye ayar çekerler. Futbolcular olarak zorlanıyoruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör