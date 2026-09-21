Atletico kazandı Arda üzüldü

İspanya Ligi'nin 7. haftası başkent derbisine sahne oldu. Atletico Madrid evinde Arda Güler'li Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Müsabakada ilk yarı gol sesi çıkmazken ikinci devrede ev sahibi 53. dakikada penaltıdan Grimaldo ile öne geçti. Simeone'nin öğrencileri 59'da David'le farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip ise 89'da Rüdiger'in ağları sarsmasıyla farkı bire indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid dev mücadelenin kazananı oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ilk 11'de maça çıkarken 54 dakika sahada kaldı.