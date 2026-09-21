Atletico kazandı Arda üzüldü

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İspanya Ligi'nin 7. haftası başkent derbisine sahne oldu.Müsabakada ilk yarı gol sesi çıkmazken ikinci devrede ev sahibi 53. dakikada penaltıdan Grimaldo ile öne geçti. Simeone'nin öğrencileri 59'da David'le farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip ise 89'da Rüdiger'in ağları sarsmasıyla farkı bire indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid dev mücadelenin kazananı oldu.