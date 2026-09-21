Bomba sözler!

Roma maçı sonrası istifa eden ancak yeniden göreve dönen İsmail Kartal, Gaziantep deplasmanından 0-0'lık sonuç almıştı. Tecrübeli çalıştırıcının takımı dün 8-0 kazanırken taraftarı da coştu. Maçtan sonra "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratları yapıldı. Kartal basın toplantısında şunları söyledi: "Gayet iyi bir enerji içindeyiz. Sonuçta son 2 lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Kendimizi affettirmek istiyorduk. Bu galibiyeti de taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi. Kendisine gelen eleştirilere yönelik tavrı sorulan İsmail Kartal, "Bazı haftalarda hakemlerin lehimize vermesi gereken penaltılarla maçı kaybediyoruz ama kimse bunlara değinmiyor. 'Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu' diye ortaya çıkan yok. Ya beni suçluyorlar ya da futbolcularımızı" yorumunu yaptı. Roma ve Lyon maçlarını da hatırlatan tecrübeli hoca, "Türk futbolunu bir yerde güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bunların hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde 'Hoca suçlu, hoca formsuz'. Ama biz alışığız. Bundan kaçış yok" dedi. Marco Asensio hakkında bilgi veren ve milli arada takımca neler yapacaklarına değinen 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Normalde oynayacak durumda değildi ama Asensio'yu kadroya aldık. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı bir 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk. Maç farklı olunca doktor, 'Oynatmayalım' dedi. Goller organize. Tesadüf değil. Gerçekten hafta başından beri söylüyorum, çalıştık."

F.Bahçe ligde bir maçın ilk yarısında en az 5 golü 983 gün sonra yeniden attı. En son 10 Ocak 2024'te Konyaspor karşısında da soyunma odasına 5-0 önde gitmiş maçı da 7-1 kazanmıştı. O karşılaşmanın teknik direktörü de İsmail Kartal'dı.

FARKLI YENİLGİ İSTİFA GETİRDİ

Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrası istifasını verdi. 1 Temmuz 2026'da göreve başlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı 6 haftada sadece Alanya'yı 2-1 yendi, Beşiktaş (1-0), G.Antep (1-0), Çorum (3-0), Rize (2-0) ve F.Bahçe'ye kaybetti.