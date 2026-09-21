Çaykur Rize 90+4’te galibiyetten oldu

Çaykur Rizespor
deplasmanda son dakikada yediği golle Göztepe
ile 2-2 berabere kaldı. Arda Okan Kurtulan ile 3. dakikada öne geçen ev sahibine yanıt, 70'te Olawoyin'den geldi.
Karşılıklı atakların olduğu maçta 80'de Doicaru, Karadeniz temsilcisini öne geçiren sayıyı kaydetti. Müsabakanın son anlarında İzmir ekibine beraberliği getiren golü, 90+4'te penaltıdan Efkan Bekiroğlu buldu.
Arka arkaya ikinci zaferini alan Çaykur Rizespor puanını 10'a yükseltirken henüz galibiyet göremeyen Göztepe puanını 3'e çıkardı.