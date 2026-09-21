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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Çaykur Rize 90+4’te galibiyetten oldu

Çaykur Rize 90+4’te galibiyetten oldu
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Çaykur Rizespor deplasmanda son dakikada yediği golle Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Arda Okan Kurtulan ile 3. dakikada öne geçen ev sahibine yanıt, 70'te Olawoyin'den geldi. Karşılıklı atakların olduğu maçta 80'de Doicaru, Karadeniz temsilcisini öne geçiren sayıyı kaydetti. Müsabakanın son anlarında İzmir ekibine beraberliği getiren golü, 90+4'te penaltıdan Efkan Bekiroğlu buldu. Arka arkaya ikinci zaferini alan Çaykur Rizespor puanını 10'a yükseltirken henüz galibiyet göremeyen Göztepe puanını 3'e çıkardı.
#ÇAYKUR RİZESPOR #GÖZTEPE #İZMİR

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Çaykur Rize 90+4’te galibiyetten oldu
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