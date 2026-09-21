Dünya Salah’ı konuştu!

Trabzonspor'un süper starı Muhammed Salah, 4-0'lık Galatasaray galibiyetinde sergilediği 3 gol-1 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Sarı-kırmızılıları tek başına sahadan silen Mısırlı sağ kanadın futbolu, dünya basınında yankı uyandırdı.

THE ATHLETIC (ABD): Trabzonsporlu Salah, hattrick yaptı. Anfield'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'de 8 maçta 7 gol kaydetti.

BILD (ALMANYA): Sane; Salah ve Reis karşısında mağlup oldu. Mısırlı, Galatasaray'ı tek başına parçaladı.

AL KHALEEJ (BAE): Hattrick ile dengeleri değiştirdi. Salah, Türkiye Ligi gol krallığının zirvesine çıktı.

MARCA (İSPANYA): Salah, Galatasaray'ı yerle bir etti. Türkiye'ye muzaffer bir dönüş yaptı. Efsane gibi karşılanan Mısırlı kral, daha önce yenilmemiş G.Saray'ı (4-0) yerle bir etti.

LEAO ŞAŞTI KALDI

AS (İSPANYA): Mısırlı yıldız, hat-trick ve az kişinin ulaşabileceği bir asistle Galatasaray'ı darmadağın etti. Türkiye'nin lideri, Mısır kralına ezildi.

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): Trabzonspor, Salah'ın mükemmel performansıyla Galatasaray'ı acımasızca yendi. Leao buna inanamadı.

GOAL (İNGİLTERE): Salah eski formuna kavuştu ve G.Saray'ın tahtını sarstı. Mısırlı, adeta patlama yarattı. Yaşı 34 ama performansıyla hâlâ dünyanın en büyük yıldızlarından bir tanesi.

LA GAZZETTA (İTALYA): Leao için ne kâbus ama! Salah'ın attığı üç gol, galibiyete damgasını vurdu.

KINGFUT (MISIR): Mısırlı forvet Salah, 4 golün tamamına katkıda bulundu. İlk yarı bitmeden 2 gol attı ve Saviolo'ya asist yaptı. 80. dakikada hat-trick'ini tamamladı.

YOUM7 (MISIR): Salah, Trabzonspor ile tarih yazdı ve Türkiye liginde rekor kırdı.

'METEOROLOJİ UYARMIŞTI!'

Trabzonspor'un farklı galibiyeti, yerel basında da önemli yer buldu. Taka Gazetesi, "Salah, Reis, G.Saray'ı sahadan sildi. Meteoroloji uyarmıştı. Trabzonspor gol oldu, yağdı" manşeti attı. Günebakış, "Papara Park'ta gol şov! Galatasaray'a 4 gollü Trabzonspor darbesi" derken Karadeniz Gazetesi ise, Salah'ı firavun kıyafeti ile tahta oturtup, ayağının dibine de bir aslan koyduğu illüstrasyonla maçı verirken başlık olarak da "Aslan terbiyecisi Salah" diye yazdı. Haber61 ise "Trabzon'un Salah'ı var! Papara Park'ta tarihi gece" başlığını tercih etti.

G.SARAY'I SEVİYOR

Salah, son 1 yıl içinde G.Saray'a karşı 2 farklı takımla etkili performans sergiledi. Geçen sezon Liverpool ile Aslan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Mısırlı yıldız, bu kez Trabzonspor formasıyla hat-trick yaparak takımının galibiyetinde başrolü oynadı. 18 Mart'ta Liverpool'un 4-0'lık zaferinde 1 gol-1 asiste imza atan futbolcu, önceki gün de 3 gol, 1 asistle maçın adamı seçildi.

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Galatasaray'a 3 gol atan Salah, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu (34 yaş 96 gün).