Erzurum evinde güldü Samsun’da özlem sürdü

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Erzurumspor
, sahasında Samsunspor
'u 1-0 yendi. Dadaşlar ligdeki ikinci galibiyetini de taraftarı önünde aldı. Serkan Özbalta yönetimindeki ev sahibi takıma 3 puanı getiren gol 45. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.
Erzurumspor puanını 7'ye yükseltirken, üst üste 4. mağlubiyetini alan Karadeniz ekibi ise 4 puanda kaldı.
Bu arada mavi-beyazlılar, lig tarihinde rakip olduğu Samsunspor'u ilk kez devirmeyi başardı. Milli aradan sonra Samsunspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Erzurumspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.