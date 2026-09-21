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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Erzurum evinde güldü Samsun’da özlem sürdü

Erzurum evinde güldü Samsun’da özlem sürdü
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Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Erzurumspor, sahasında Samsunspor'u 1-0 yendi. Dadaşlar ligdeki ikinci galibiyetini de taraftarı önünde aldı. Serkan Özbalta yönetimindeki ev sahibi takıma 3 puanı getiren gol 45. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi. Erzurumspor puanını 7'ye yükseltirken, üst üste 4. mağlubiyetini alan Karadeniz ekibi ise 4 puanda kaldı. Bu arada mavi-beyazlılar, lig tarihinde rakip olduğu Samsunspor'u ilk kez devirmeyi başardı. Milli aradan sonra Samsunspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Erzurumspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.
#SAMSUNSPOR #ERZURUMSPOR

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Erzurum evinde güldü Samsun’da özlem sürdü
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