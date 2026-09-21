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Giriş Tarihi: 21.09.2026 17:56

Fenerbahçe’de Mert Müldür şoku! Avusturya’da operasyon geçirdi

Fenerbahçe, Mert Müldür’ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe’de Mert Müldür şoku! Avusturya’da operasyon geçirdi
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından takip edileceğini açıkladı.

A Spor'un haberine göre; Mert Müldür'ün sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MERT MÜLDÜR

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Fenerbahçe’de Mert Müldür şoku! Avusturya’da operasyon geçirdi
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