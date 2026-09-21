Fenerbahçe’de Mert Müldür şoku! Avusturya’da operasyon geçirdi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör