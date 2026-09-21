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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Hoş geldin Kahveci!

31 yaşındaki İrfan Can, Eyüp karşısında eski günlerine nazire yaptı. Guendouzi’nin ve Muriqi’in 4’üncü golünün pasını verip, 45+1’de devrenin kapanışını gerçekleştiren futbolcu, 1085 gün sonra Fenerbahçe formasıyla tabelaya çifte istatistik yazdırdı

UĞUR ÇEM
Hoş geldin Kahveci!
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Eyüpspor karşısında 10 numarada görev yapan İrfan Can Kahveci, performansıyla eleştirilere cevap verdi. Maçta 1 gol-2 asiste imza atan 31 yaşındaki milli futbolcu, eski günlerine adeta nazire yaptı. 38'de Guendouzi'nin, 55'te de Vedat Muriqi'in 4'üncü golünün pasını veren İrfan Can, 45+1'de de devrenin kapanışını gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısını skor katkısı yapamadan bitiren 31 yaşındaki futbolcu, ikinci devreden itibaren de Kasımpaşa'da kiralık forma giymişti. Kariyer sezonunu geçirdiği 2023-24'te 5-0 biten Çaykur Rize sınavında (1 Ekim 2023) 1 gol atıp, 1 asiste imza atan İrfan Can, tam 1085 gün sonra tabelaya çifte istatistik yazdırdı. Fenerbahçe'deki 7'nci sezonunda ağları 33 kez sarsarken 30 da asist yaptı.

'SANA İHTİYACIMIZ VAR'
İsmail Kartal, basın toplantısında İrfan Can'a nasıl moral verdiğini anlattı: "'Sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Kulaklarını dışarıya kapat. Hata da yapsan basit oyna, sonra zorları dene' dedim. Bu şekilde motive etmeye çalıştım."

#FENERBAHÇE #EYÜPSPOR #İRFAN CAN KAHVECİ #VEDAT MURİQİ #İSMAİL KARTAL

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Hoş geldin Kahveci!
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