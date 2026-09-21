İlk yarıda kaybettik

Diyarbakır deplasmanında takılan Beşiktaş
'ta teknik patron Vincenzo İtaliano
, ilk yarıdaki kötü futbolun sonucu getirdiğini söyledi. Liderlik fırsatını da kaçırdıkları için üzüldüklerini belirten İtalyan çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik.
Her zamanki oyunumuzu yansıtamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm. İyi bir dönem geçiriyoruz hazirandan bu yana. Milli ara doğru zamanda geldi bizim için. Bu maç aklımdan çıkmayacak. Böyle devam etmeliyiz."