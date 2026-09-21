İstanbul’lu Mendy kalp krizi geçirdi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlıların galibiyet golünü 90+4. dakikada Mustafa Sol kaydetti. Öte yandan maç bitiminin ardından şehre dönüş yapan İstanbulspor'da futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Müsabakada 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero otobüste fenalaştı. Önce Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne ardından da ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy'nin bilincinin açık olduğu ve bir süre müşahade altında tutulacağı öğrenildi.