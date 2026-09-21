Kadıköy’de tarih yazdı

4X4'LÜK VEDAT

F.Bahçe'nin yanı sıra G.Birliği ve Ç.Rize formalarıyla da Süper Lig'de mücadele eden Vedat Muriqi dün Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı. Ancak bununla kalmadı 4.'yü de buldu. Süper Lig'de 6 gole ulaşırken, krallık yarışında hızlı bir tırmanış yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu ayrıca Cengiz Ünder'den sonra (Ocak 2024-İstanbulspor) F.Bahçe formasıyla bir lig maçında 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

Maçın topunu hatıra olarak eve götüren Vedat duygularını şöyle dile getirdi: "Çok mutluyum… Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Tarihi bir skor aldığımız için mutlu ve gururluyuz. Milli aradan sonra yoğun bir takvimimiz var. Oradan da güçlü çıkmak ve ilk yarı sonuna kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz. 3. golüm güzeldi. Ama Matteo güzel attı. İrfan'ınki de güzeldi. İkisi arasında gidip geliyorum."

ŞANS BU KEZ YANIMIZDAYDI

F.Bahçe'nin bu sezon transfer ettiği Greenwood dün maçın hemen başında Vedat'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gol yaptı. 45+1'de İrfan Can'a attırdı, 80'de Oğuz'un pasında skoru 8-0'a getirdi. İngiliz futbolcu, 6 lig maçında 4 gol-2 asiste ulaştı. 13 resmi maçta 6 gol-4 asistlik katkı verdi. Greenwood maçtan sonra, "8 gol atmayı başardık. Bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Bu sezon çok iyi maçlar oynadık, bugün (dün) şans da yanımızdaydı. Devre arasında da daha çok atmamız gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA EŞİ BENZERİ YOK

Eyüpspor'u ilk 45'te gol yağmuruna tutan Fenerbahçe, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon bir maçın ilk yarısında 5 gol atan ilk takım oldu.

Fenerbahçe tarihinde daha önce 3 kez 8 golle kazanmıştı. Mayıs 1992'de Gaziantep'i 8-4 yenen, Mayıs 1994'te Samsunspor'u, 20 Kasım 1994'te de Kayserispor'u 8-1'le geçen sarı-lacivertliler 32 yıl sonra yine rakip ağlara 8 gol bıraktı. Ancak bu kez kalesini düşürmeden kazandı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Guendouzi 12 resmi maçta oynamasına rağmen skor katkısı verememişti. Dün İrfan Can'ın asistinde 38'de skoru 4-0'a getirirken sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Guendouzi, "Son dönemdeki neticeler bizi memnun etmemişti. Büyük bir reaksiyon maçıydı. Bunu ortaya koyduk. Atabildiğimiz kadar atmak istedik. Kaliteli ve güçlü bir takımız. Daha iyisini de yapacak güçteyiz. Milli ara sonrası buna devam etmeliyiz" diye konuştu.