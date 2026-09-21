Kartal uçamadı zirve kaçtı!

SON GOLDE HATA YAPTIM

Kartal'ın orta sahasındaki kilit isimlerden Salih Özcan, rakibin oyuna öz güvenle başlamasının kendi hataları olduğunu vurguladı: "Açıkçası ilk yarı gerçekten biraz yavaş oynadık, kontrolsüz oynadık, çok basit hatalar yaptık. Son golde büyük hata yaptım, takımdan özür dilemek istiyorum. Böyle şeyler maalesef oluyor, olmaması lazım ama bu mağlubiyeti ben kendi adıma alıyorum."

ORBAN 7 BİTİRDİ!

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta beş gol atan Gift Orban, dün de Beşiktaş'ın kâbusu oldu. Nijeryalı santrfor, 13. dakikada uzaktan şutu ile Nübel'i avlamayı başardı. Orban bu sezon toplamda gol sayısını 7'ye yükseltirken 2 asist yapıp toplamda 9 kez skora etki etti.

ŞAMPİYONLARI TEK TEK DEVİRDİ!

Amed, Beşiktaş'ı devirerek bir ilki de başardı. Trabzonspor (2-1) ve Başakşehir (5-0) sonrasında Beşiktaş'ı da yenen Diyarbakır temsilcisi, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu ilk üç maçı kazanan ilk ekip oldu.

26 SENE SONRA VLAHOVİC FARKI

Vlahovic, Amed deplasmanını da boş geçmedi. Sırp futbolcu, 2000-01 sezonundan bu yana yapılan değerlendirmede Beşiktaş formasını giydiği ilk 4 maçta 5 gole ulaşan ilk isim oldu.

STAT TIKLIM TIKLIM

Amed-Beşiktaş karşılaşmasında taraftarlar, tribünleri hınca hınç doldurdu. 33 bin kişilik Diyarbakır Stadı'nda futbolseverler boş koltuk bırakmadı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, stat çevresinde de maç heyecanı yaşadı.

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Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı konuk olduğu son 4 maçta gol yemeden kazanan Kartal'ın serisi 5. maçta bitti.