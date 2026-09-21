Kocaelispor, iç sahada kalesini gole kapattı!

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sezonun ilk 6 haftasında topladığı 12 puanla 4. sırada bulunan Kocaelispor, bu karşılaşmaların 3'ünü sahasında oynadı.

Kocaelispor, iç sahada karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Gaziantep FK'yi mağlup ederken bu maçların hiçbirinde kalesinde gol görmedi.

KALESİNİ GOLE KAPADI

Yeşil-siyahlılar, bu 3 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırırken gönderdiği 39 şutun 12'sinde isabet sağladı. Rakipleri ise 48 şutta 8 isabet bulmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de iç saha maçlarında kalesini gole kapatan tek takım olan Kocaeli temsilcisi, geçen sezon da evindeki bu özelliğiyle öne çıktı.

GEÇEN SEZON 13 GOL YEDİ

Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 15 gol atan Kocaelispor, kalesinde 13 gol görürken 7 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Geçen sezon iç sahada ligin en az gol yiyen takımı olan Kocaelispor, bu sezon dış sahadaki ilk 3 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken kalesinde 4 gol gördü, 2 gol attı.

BERABERLİĞİ YOK

Kocaelispor, geçen sezonun ilk 6 haftasında 2 puan toplarken bu sezon 12 puana ulaştı. Geçen sezon ilk 6 haftada galibiyet alamayan yeşil-siyahlılar 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle periyodu tamamlamıştı.

Bu sezon ilk 6 haftada beraberlik yaşamayan Kocaeli ekibi, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplarken 7 gol attı, kalesinde 4 gole engel olamadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör