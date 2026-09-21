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Giriş Tarihi: 21.09.2026

‘Mayıs'ta şampiyonuz’

‘Mayıs’ta şampiyonuz’
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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, tarihi bir sonuçla kazandıklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Takımımız çok potansiyelli. Her oyuncumuz kaliteli. Oyun adaptasyonu her geçen gün yükseliyor. Temel amacımız Mayıs'ta şampiyonluğumuzu ilan etmek. Bize liderlik eden Sayın Aziz Yıldırım'ın büyük desteğiyle her geçen gün camia olarak çok iyi noktaya ilerliyoruz. Fenerbahçe her maçı kazanmak zorundadır. Ligin başındayız, temel amaçtan sapmadan, inancımızdan hiçbir eksilme olmadan bu zorlu yolda bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."
#FENERBAHÇE #OĞUZ ÇETİN #AZİZ YILDIRIM

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‘Mayıs'ta şampiyonuz’
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