Milli heyecan başlıyor

ATV ekranlarında yaşanacak milli şölende geri sayıma geçildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün toplanacak. Ay-yıldızlı ekibe davet edilen oyuncular TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Futbolcular, ilk çalışmasını da 18.00'de gerçekleştirecek. Antrenmanın 15 dakikalık bölümü basına açık olacak. Teknik direktör Montella tarafından belirlenen kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal ilk kez davet edildi. Milliler, Fransa mücadelesi için perşembe günü Kocaeli'ye gidecek. Heyecan dolu müsabakalar ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacak. Maç önü ve perde arkası gelişmeler ise A Spor'da olacak.

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

25 EYLÜL CUMA

21.45 Türkiye-Fransa (Kocaeli)

28 EYLÜL PAZARTESİ

21.45 Türkiye-İtalya (Bursa Atatürk)

2 EKİM CUMA

21.45 Belçika-Türkiye (Maurice Dufrasne)

5 EKİM PAZARTESİ

21.45 İtalya-Türkiye (Renato Dall'Ara)