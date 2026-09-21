Reis’ten tarihi başlangıç

Trabzonspor
Başkanı Ertuğrul Doğan
'ın "Birçok kişi bu maça gelmekten çekindi ama hocamız burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti"
dediği yeni teknik direktör Thomas Reis
, görkemli bir başlangıca imza attı. Alman çalıştırıcı, Trabzonspor tarihinde çıktığı ilk Süper Lig maçında en farklı galibiyet (4-0) alan iki yabancı teknik direktörden biri oldu.
Diğeri ise Georges Leekens'in, 34 yıl önce Sarıyer'i (4-0) yendiği karşılaşmaydı. Ayrıca Karadeniz devi, bu sezon Papara Park'ta oynadığı 3 lig maçında fileleri 11 kez havalandırdı. Başakşehir'e 2, Gençlerbirliği'e 5, Galatasaray
'a 4 gol attı.