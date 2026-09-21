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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Reis’ten tarihi başlangıç

Reis’ten tarihi başlangıç
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Birçok kişi bu maça gelmekten çekindi ama hocamız burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti" dediği yeni teknik direktör Thomas Reis, görkemli bir başlangıca imza attı. Alman çalıştırıcı, Trabzonspor tarihinde çıktığı ilk Süper Lig maçında en farklı galibiyet (4-0) alan iki yabancı teknik direktörden biri oldu. Diğeri ise Georges Leekens'in, 34 yıl önce Sarıyer'i (4-0) yendiği karşılaşmaydı. Ayrıca Karadeniz devi, bu sezon Papara Park'ta oynadığı 3 lig maçında fileleri 11 kez havalandırdı. Başakşehir'e 2, Gençlerbirliği'e 5, Galatasaray'a 4 gol attı.
#THOMAS REİS #GALATASARAY #TRABZONSPOR #ERTUĞRUL DOĞAN

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Reis’ten tarihi başlangıç
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