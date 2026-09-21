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Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:49

Rizespor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasındaki Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start verdi.

AA
Rizespor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular sahada topla ısınma, rondo çalışması, geniş alan oyununun ardından oynanan taktik maçla idmanı tamamladı.

Karadeniz ekibi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #ÇAYKUR RİZESPOR #FENERBAHÇE

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Rizespor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı!
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