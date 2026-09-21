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Giriş Tarihi: 21.09.2026 14:06

Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı!

Macaristan Futbol Federasyonu sosyal medya açıklaması ile Galatasaraylı futbolcu Rolland Sallai'nin sakatlığı dolayısıyla milli takıma katılamayacağını açıkladı.

AA
Roland Sallai, Macaristan’ın aday kadrosundan çıkarıldı!
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Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." denildi.

İKİ MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

29 yaşındaki oyuncu, Macaristan'ın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile karşı karşıya geleceği maçlarda forma giyemeyecek.

PERFORMANSI

Sallai, milli takım formasıyla şimdiye kadar 67 maçta görev yaptı ve 15 gol kaydetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #GALATASARAY #ROLAND SALLAİ

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Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı!
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