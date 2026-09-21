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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Sara Gündoğan’dan tepki: Okan Buruk’a sorun

Sara Gündoğan’dan tepki: Okan Buruk’a sorun
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Bu sezon Süper Lig'de Çorum maçında 7, Sporting mücadelesinde de 7 dakika şans bulan İlkay Gündoğan'ın performansı tartışılırken eşi sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sara Gündoğan, ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterip şu ifadelerle taraftara seslendi: "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana ve aileme değil, teknik direktörünüze sorun. Hepimiz Galatasaray'ı seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen şunu anlayın: Bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Galatasaray'a katılmak için maaşını kendisi düşürdü ve daha yüksek teklifleri reddetti."
#OKAN BURUK #İLKAY GÜNDOĞAN #GALATASARAY

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Sara Gündoğan’dan tepki: Okan Buruk’a sorun
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