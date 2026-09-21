Sara Gündoğan’dan tepki: Okan Buruk’a sorun

Bu sezon Süper Lig'de Çorum maçında 7, Sporting mücadelesinde de 7 dakika
şans bulan İlkay Gündoğan
'ın performansı tartışılırken eşi sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi. Sara Gündoğan, ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterip şu ifadelerle taraftara seslendi: "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana ve aileme değil, teknik direktörünüze sorun.
Hepimiz Galatasaray
'ı seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen şunu anlayın: Bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Galatasaray'a katılmak için maaşını kendisi düşürdü ve daha yüksek teklifleri reddetti."