Yeni Zaha Leao!

Okan Buruk
'un ısrarları sonucu 39 milyon Euro yatırım yapılan Rafael Leao
, beklenti ve performans olarak giderek Zaha olma noktasında ilerliyor. 2023- 24 sezonunda Fildişili sol kanat, ilk 4 maçında 1 asist yaparken yeni transfer Leao bunu da yapamadı ve sıfır çekti. Trabzonspor
karşısındaki etkisiz görüntüsü ve topu ezmesi eleştirilere neden olurken özellikle kaptırdığı 21 topla sahanın en kötü oyuncusu oldu. Leao; Osimhen (21 milyon Euro) ve Sane'nin (12 milyon Euro) ardından 10 milyonla G.Saray'ın en çok kazanan üçüncü ismi konumunda.