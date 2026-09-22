Amatör sahalardan Türkiye’nin zirvesine

Amedspor
'un Nijeryalı santrforu Gift Orban, liderlik koltuğunda oturan takımı kadar dikkat çekiyor. Hoffenheim
'dan kiralanan 24 yaşındaki forvet 6 maçta 7 gol-2 asistle 9 gole katkı verdi. Orban, ligde Eyüpspor (2), Samsun (6), Konyaspor (4), Erzurum (3) ve G.Birliği'nden (5) daha çok gol kaydetti. Nijerya
sokaklarında çok erken yaşlarda futbolla tanışan genç oyuncu, çocukluğunu zorlu şartlar altında geçirdi. Bir dönem polis olmayı düşünen Orban,
ülkesinin amatör ekiplerinden Bison FC altyapısında futbola başladı. 2021 yılında bir turnuvada Norveç ekibi Stabæk'in dikkatini çekmesiyle hayatı değişti. Profesyonel kariyerine sadece 4 sene önce 2022 yılında Norveç'te adım attı. İlk sezonunda Norveç 1. Ligi'nde 16 gol atarak krallık tacını taktı.
2023'te Belçika
'nın Gent takımına transfer oldu. 15 Mart 2023'te Konferans Ligi'nde Gent'in, Başakşehir'i İstanbul'da 4-1 yendiği maçta 3 dakika 25 saniyede 3 gol kaydederek Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trick yapan oyuncusu ünvanını kazandı.
Kısa süren Lyon macerasının ardından, gittiği Hoffenheim'da uyum sağlayamayan Orban, iki kez Verona'ya kiralandı. Sürpriz bir kararla Diyarbakır'a gelen yetenekli santrfor takımını zirveye taşıdı.