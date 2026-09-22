Bakan Bak’tan Fenerbahçe Tarfin’e tebrik

39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, kupayı 9'uncu kez kazanma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla sarı-lacivertli camiayı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Basketbolda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Tarfin'i tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Tüm kulüplerimize 2026-2027 sezonunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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