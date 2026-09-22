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Giriş Tarihi: 22.09.2026

Batrakov: Ülkemi özledim

Batrakov: Ülkemi özledim
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G.Saray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı genç on numara Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı formayla ilgili deneyimini anlatan 21 yaşındaki futbolcudan satırbaşları şöyle: "İlk hafta üç kez restorana gittim ve kebap yedim. Bence Türkiye'de bir maça hiç gitmediyseniz, gördüğünüz veya bulunduğunuz herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor. Günlük hayat açısından herkes çok yardımsever. Torreira özellikle yanıma geldi, beni cesaretlendirdi ve 'Bir şey olursa beni ara, bana yaz' dedi. Ayrıca, bir aydır Rusya'da değildim ve Moskova'yı, arkadaşlarımı, takımı ve atmosferi özledim. Bu yüzden katılmaktan mutluyum. Sıradaki hedefim Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak.''

#RUSYA #ALEKSEY BATRAKOV

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Batrakov: Ülkemi özledim
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