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Giriş Tarihi: 22.09.2026 13:56

Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AA
Boluspor’da Daniel Farrar dönemi sona erdi!
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1.Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, geride kalan haftalarda yalnızca Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmasından aldığı 1 puanla son sırada yer aldı. Boluspor, son olarak 8. haftada deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi ile teknik direktör Daniel Farrar arasında yapılan görüşmede, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Boluspor Kulübünden yapılan açıklamada, Farrar'a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BOLUSPOR

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Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi!
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