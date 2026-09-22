Bu maçlar kaçmaz!

Ligler tatile girerken taraftarlar futbolsuz kalmayacak, Uluslar Ligi mücadeleleri Turkuvaz Medya ekranlarında olacak. A Milli Takımımızın, tarihinde ilk kez yer aldığı A Ligi karşılaşmaları ATV'den yayınlanacak. Maç önü, sonu gelişmeler ve özet görüntüler A Spor'da izlenecek. Diğer ülkelerin mücadeleleri de A Spor, A Haber, A Para ve A2'de futbolseverlerle buluşacak. Bizim Çocuklar, perdeyi 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa maçıyla açacak. Teknik diektör Zinedine Zidane yönetiminde ilk sınavını verecek Fransa açısından da karşılaşma çok kritik değer taşıyor.

4 OYUNCUYA SAKATLIK ENGELİ

A Milli Takım, Montella önderliğinde Riva'da hazırlıklarına başladı. Ayak parmağında çatlak olan Orkun'un yanı sıra Yunus, Muhammed Şengezer ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı.

HEYECA 21.45'TE

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 11 günde 4 önemli karşılaşmaya çıkacak. Tüm müsabakalar 21.45'te başlayacak. İşte o maçlar:

25 EYLÜL CUMA

FRANSA (Kocaeli)

28 EYLÜL PAZARTESİ

İTALYA (Bursa)

2 EKİM CUMA

BELÇİKA (Liege)

5 EKİM PAZARTESİ

İTALYA (Bologna)

İŞTE CANLI TAKVİM

24 EYLÜL PERŞEMBE

21.45 Hollanda- Almanya/A SPOR 21.45 Norveç-Danimarka/A2 21.45 Portekiz-Galler/A HABER

25 EYLÜL CUMA

21.45 İtalya-Belçika/A HABER 21.45 İsveç-Romanya/A SPOR

26 EYLÜL CUMARTESİ

16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR 21.45 İngiltere-İspanya/A HABER 21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR

27 EYLÜL PAZAR

19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR 21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR 21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER

28 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR 21.45 Belçika-Fransa/A HABER 21.45 İsveç-Polonya/A SPOR

29 EYLÜL SALI

21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR 21.45 Çekya-İngiltere/A HABER 21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA

1 EKİM PERŞEMBE

21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER 21.45 Danimarka-Portekiz/A2 21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR

2 EKİM CUMA

21.45 Fransa-İtalya/A HABER 21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR 3

EKİM CUMARTESİ

19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR 21.45 İspanya-Çekya/A HABER 21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR 21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA

4 EKİM PAZAR

19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR 21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR 21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER 21.45 Portekiz-Norveç/A2

5 EKİM PAZARTESİ

21.45 Fransa-Belçika/A SPOR 21.45 Romanya-İsveç/A HABER

6 EKİM SALI

21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER 21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR 21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA