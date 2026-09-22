Bu maçlar kaçmaz!

Ligler tatile girerken taraftarlar futbolsuz kalmayacak, Uluslar Ligi mücadeleleri Turkuvaz Medya ekranlarında olacak. A Milli Takımımızın, tarihinde ilk kez yer aldığı A Ligi karşılaşmaları ATV'den yayınlanacak. Maç önü, sonu gelişmeler ve özet görüntüler A Spor'da izlenecek. Diğer ülkelerin mücadeleleri de A Spor, A Haber, A Para ve A2'de futbolseverlerle buluşacak. Bizim Çocuklar, perdeyi 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa maçıyla açacak. Teknik diektör Zinedine Zidane yönetiminde ilk sınavını verecek Fransa açısından da karşılaşma çok kritik değer taşıyor.
4 OYUNCUYA SAKATLIK ENGELİ
A Milli Takım, Montella önderliğinde Riva'da hazırlıklarına başladı. Ayak parmağında çatlak olan Orkun'un yanı sıra Yunus, Muhammed Şengezer ve Deniz Gül sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı.
HEYECA 21.45'TE
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 11 günde 4 önemli karşılaşmaya çıkacak. Tüm müsabakalar 21.45'te başlayacak. İşte o maçlar:
25 EYLÜL CUMA
FRANSA (Kocaeli)
28 EYLÜL PAZARTESİ
İTALYA (Bursa)
2 EKİM CUMA
BELÇİKA (Liege)
5 EKİM PAZARTESİ
İTALYA (Bologna)
İŞTE CANLI TAKVİM
24 EYLÜL PERŞEMBE
21.45 Hollanda- Almanya/A SPOR 21.45 Norveç-Danimarka/A2 21.45 Portekiz-Galler/A HABER
25 EYLÜL CUMA
21.45 İtalya-Belçika/A HABER 21.45 İsveç-Romanya/A SPOR
26 EYLÜL CUMARTESİ
16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR 21.45 İngiltere-İspanya/A HABER 21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR
27 EYLÜL PAZAR
19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR 21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR 21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER
28 EYLÜL PAZARTESİ
19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR 21.45 Belçika-Fransa/A HABER 21.45 İsveç-Polonya/A SPOR
29 EYLÜL SALI
21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR 21.45 Çekya-İngiltere/A HABER 21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA
1 EKİM PERŞEMBE
21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER 21.45 Danimarka-Portekiz/A2 21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR
2 EKİM CUMA
21.45 Fransa-İtalya/A HABER 21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR 3
EKİM CUMARTESİ
19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR 21.45 İspanya-Çekya/A HABER 21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR 21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA
4 EKİM PAZAR
19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR 21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR 21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER 21.45 Portekiz-Norveç/A2
5 EKİM PAZARTESİ
21.45 Fransa-Belçika/A SPOR 21.45 Romanya-İsveç/A HABER
6 EKİM SALI
21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER 21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR 21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA