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Giriş Tarihi: 22.09.2026

Deplasmana alerjisi var

Bu sezon tüm kulvarlarda evinde oynadığı 7 maçı kazanmayı bilen İtaliano yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgisini de dış sahada yaşadı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Deplasmana alerjisi var
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Diyarbakır'da oynadığı maçta Amed'e boyun eğen Beşiktaş'ın, bu sezon deplasmanlarda yüzü gülmüyor. Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında ise 7 maç oynayan Kartal, çıktığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, mağlup olduğu maçların tamamını evinin dışındaki müsabakalarda yaşadı. Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 yenilen Kartal, Süper Lig'de ise Alanyaspor'a 1-0, Amed Sportif Faaliyetler'e de 3-2 teslim odu. Siyah-beyazlılar, Danimarka ekibi Midtjylland (2-0), Çek takımı Hradec Kralove (1-0) ve Fenerbahçe'yi de (2-1) dış sahada geçmeyi başardı. Teknik direktör İtaliano yönetimindeki Beşiktaş iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını ise kazandı.

#BEŞİKTAŞ

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Deplasmana alerjisi var
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