Deplasmana alerjisi var

Diyarbakır'da oynadığı maçta Amed'e boyun eğen Beşiktaş
'ın, bu sezon deplasmanlarda yüzü gülmüyor. Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında ise 7 maç oynayan Kartal, çıktığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, mağlup olduğu maçların tamamını evinin dışındaki müsabakalarda yaşadı. Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 yenilen Kartal, Süper Lig'de ise Alanyaspor'a 1-0, Amed Sportif Faaliyetler'e de 3-2 teslim odu. Siyah-beyazlılar, Danimarka ekibi Midtjylland (2-0), Çek takımı Hradec Kralove (1-0) ve Fenerbahçe'yi de (2-1) dış sahada geçmeyi başardı. Teknik direktör İtaliano yönetimindeki Beşiktaş iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını ise kazandı.